Knallerspiele unter der Woche: Am Mittwoch, 19 Uhr, stehen die Halbfinals im Kreispokal Pirmasens/Zweibrücken an – mit gleich drei Mannschaften aus der Region Zweibrücken.

Der SV Ixheim (B-Klasse West) bekommt es dabei zu Hause an der Römerstraße mit dem A-Klasse-Team des SV Lemberg zu tun. Im anderen Semifinale empfängt der SC Stambach (B-Klasse West) A-Klasse-Tabellenführer SVN Zweibrücken.

Kein Punkt- oder Pokalspiel hat der SC Stambach in der Saison 2025/26 bislang verloren. „Ich würde es eine gesunde Mischung aus Anspannung und Vorfreude auf das Heimspiel auf saftig grünem Rasen nennen“, beschreibt Stambachs Co-Spielertrainer Steven Hörner die Gemütslage in seinem Lager. Er freue sich auf den Gegner mit der offensiven Spielweise, der sich mal nicht hinten reinstellen wird. Die sich so auftuenden Räume würden der eigenen Offensive guttun, um ihre Schnelligkeit zu entfalten. „Wir wollen das Spiel daheim gewinnen und ins Pokalfinale einziehen.“

Stambachs Erfolgsformel

Entscheidend für den Ausbau der Ungeschlagen-Serie (ein Remis) werde sein, dass der Primus der B-Klasse seiner Erfolgsformel gegen die eine Klasse höher spielenden Niederauerbacher treu bleibt: „klare Zweikampfführung, als Mannschaft kompakt stehen und diszipliniert auftreten.“ Das ist Stambach zuletzt mit drei Pflichtspielsiegen in Folge ohne Gegentreffer gelungen. „Wir sind gut drauf. Wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben und was wir auf den Platz bringen müssen“, sagt Hörner.

Beim SVN Zweibrücken herrscht laut Coach Mentor Shabani die gleiche Grundstimmung wie beim SCS. „Wir bereiten uns ganz normal wie auf jedes Spiel vor. Nur das wird dann von der Kulisse her noch mal was ganz Besonderes“, gibt er sich gelassen. Auf eine Entscheidung im Elfmeterschießen wird es nach Meinung von Shabani nicht hinauslaufen. Beim A-Klasse-Tabellenführer haben sie das auch nicht extra trainiert. „Wir sind so gut, dass wir es darauf nicht ankommen lassen werden“, betont der Spielertrainer selbstbewusst. Er selbst wird verletzungsbedingt nicht auf dem Platz mitwirken.

Drei Siege ohne Gegentor

Auch ohne ihren Denker und Lenker im Mittelfeld haben es die Niederauerbacher mit drei Siegen, jeweils ohne Gegentor, wieder gut in die Rückrunde geschafft. Shabani ist aber sicher, dass es dieser starken Form seiner Jungs am Mittwoch auch bedarf, wollen sie als Sieger ins Endspiel einziehen und den Stambachern ihre erste Niederlage zufügen. „Wir sind im Halbfinale, wir wollen ins Finale und auch den Pokal gewinnen“, lautet seine klare Zielsetzung.

18:0 (!) lautete zuletzt das Heimspielergebnis des SV Ixheim gegen den SV Hornbach. So klar und einfach wird es für Thorsten Lahm und seine Ixheimer Jungs gegen Lemberg natürlich nicht. Aber der SVI-Trainer war froh, dass es am Sonntag letztlich so ein Spaziergang wurde. Dadurch konnten Kräfte geschont werden, denn am Mittwochabend steht ihm nur ein kleiner Kader zur Verfügung. „Wir sind fokussiert und werden alles dafür tun, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen, um das Endspiel zu erreichen.“ Denn so eine Gelegenheit, das Pokalendspiel zu erreichen, biete sich nicht jedes Jahr. Lahm sieht ausgeglichene Chancen dafür, wer als Sieger ins Finale einzieht. Übrigens: Es ist das erste Heimspiel im laufenden Pokalwettbewerb für den Vierten der B-Klasse. „Lemberg ordne ich als eine gute A-Klasse-Mannschaft ein, aber auf unserem Platz rechnen wir uns auch gute Chancen aus. Es wird sicher ein interessantes Spiel. Defensiv gut stehen und vorne die Tormöglichkeiten machen, ist unser Erfolgsrezept“, sagt Lahm.

Auswärtsstarke Lemberger