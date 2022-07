„Endlich, endlich wieder.“ Ein kurzer Satz, den nicht nur Oberbürgermeister Marold Wosnitza zur Eröffnung des Zweibrücker Stadtfestes sagte, sondern einer, den man alle paar Meter am Freitag hören konnte, ob auf dem Schlossplatz, in der Fußgängerzone, vor einer der acht Bühnen, auf denen an drei Tagen insgesamt 200 Stunden Unterhaltung geboten wird, und auch in den kurzen Schlangen vor den Getränke- und Essensständen in der Innenstadt. Viele, wenn nicht gar alle Besucher waren sichtlich froh, nach zwei Jahren Coronapause endlich wieder das Zweibrücker Stadtfest feiern zu können. Und dort alte Bekannte zu treffen oder neue Bekanntschaften und Freundschaften zu schließen. „Wer do kenner trefft, denne er kennt, der is bleed“, hat es eine Festbesucherin prägnant auf den Punkt gebracht, denn das Stadtfest ist traditionell ein Treffpunkt derer, die sich im Rest des Jahres nicht so oft sehen oder gar aus den Augen verloren haben. Bis Sonntag steigt Zweibrückens größte Party.