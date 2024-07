Keine Angst: FKK-Konzerte sind nicht das, was Sie jetzt denken, sondern eine neue Idee des Kultur- und Verkehrsamtes, Menschen in die Stadt zu locken. „Freie Klappstuhl-Konzerte“ (FKK) haben sich in anderen Städten schon bewährt. Es gibt weitere Pläne, um den Tourismus in Zweibrücken und Umgebung voran zu bringen.

„Freie Klappstuhl-Konzerte sind mit relativ wenig Aufwand an verschiedenen Orten in der Stadt durchführbar“, sagt Thilo Huble, Leiter des städtischen Kultur- und Verkehrsamtes,