Zweibrücken bekommt jetzt auch ein eigenes Amtsblatt. Es wird aber anders aussehen als die Mitteilungsblätter der Verbandsgemeinden.

Wer auf dem Dorf wohnt, kennt das Amtsblatt. Es liegt jede Woche im Briefkasten, es stehen alle wichtigen Telefonnummern und Ansprechpartner der Verwaltungen drin, Termine der Gemeinden und der Verbandsgemeinde, Pressemitteilungen, Veranstaltungen der Gemeinde, und einen kleinen Anzeigenteil gibt es auch noch. Was die Stadt nun plant, wird zwar auch Amtsblatt heißen, aber anderes aussehen: Es wird vor allem online erscheinen und weder Mitteilungen von Vereinen beinhalten noch Werbung. Es geht nur darum, Sitzungen der städtischen Gremien anzukündigen, also vor allem des Stadtrats und der Ausschüsse. Damit will die Stadt Geld sparen.

Bisher hat sie Sitzungen, Wahlbekanntmachungen, Bebauungspläne und Satzungen in den beiden Zweibrücker Tageszeitungen bekanntgegeben und dafür im Jahr durchschnittlich 75.000 Euro ausgegeben. Darauf will sie künftig völlig verzichten. Alle Bekanntmachungen werden ab Januar online unter zweibruecken.de/amtsblatt veröffentlicht und zudem als Newsletter per E-Mail versandt. Einige Exemplare werden in der eigenen Druckerei gedruckt und im Rathaus und im Bürgerbüro in der Maxstraße ausgelegt. Auf Nachfrage sagte Stadtsprecher Jens John, dass die Kosten hierfür höchstens 50 Euro im Monat betragen sollen. Das Amtsblatt erscheine mindestens einmal monatlich und darüber hinaus nach Bedarf.

Auf dem Dorf liegt es jede Woche im Briefkasten

Die Verbandsgemeinden nutzen die Amtsblätter nicht nur für eigene Bekanntmachungen. Dort gibt es einen amtlichen Teil, den die Verwaltung füllt, und einen nicht-amtlichen Teil, in dem zum Beispiel Vereine auf ihre Veranstaltungen hinweisen können. Jeder Haushalt bekommt das Amtsblatt jede Woche in den Briefkasten. Die Amtsblätter in den Verbandsgemeinden werden vom Linus Wittich Verlag in der Nähe von Trier erstellt und gedruckt. Dafür bezahlen die Verbandsgemeinden. Zweibrücken-Land zum Beispiel stellt dafür jedes Jahr 36.000 Euro in den Haushalt ein.

Die Stadtverwaltung wird das neue Amtsblatt dagegen in Eigenregie erstellen. Inhaltlich verantwortlich seien die Fachämter. Zusätzliche Stellen würden dafür nicht geschaffen. Allerdings schließt die Stadt nicht aus, dass das Amtsblatt irgendwann ähnlich wie die Amtsblätter der Verbandsgemeinden von einem Verlag erstellt wird.