Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Squash-Bundesligist Squash Factory Saar-Pfalz (der frühere SC Güdingen) steuert weiter zielsicher auf die Play-off-Endrunde der besten vier Mannschaften in Bremen (wohl vom 12. bis 14. August ) zu. Die „Squash-Fabrik“ unterlag in der Südstaffel am Samstag zwar beim Heimspiel in Zweibrücken gegen Worms, schlug tags darauf aber den 1. SC Karlsruhe auswärts.

Drei Teilnehmer der Endrunde stehen bereits fest: Im Norden sind es der Paderborner SC und der 1. SC Diepholz, im Süden Black & White RC Worms. „Wir müssen noch ein