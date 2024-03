Ein neues Gesicht im Team der Sportkreismitarbeiter in Zweibrücken: Anne Bauer von der TSG Mittelbach-Hengstbach stellte sich auf der Sportkreistagung als stellvertretende Vorsitzende zur Wahl und wurde einstimmig gewählt.

Die ehrenamtlich tätigen Sportkreismitarbeiter des Sportbundes Pfalz sind wichtige Repräsentanten vor Ort. Sie werden alle vier Jahre auf den Sportkreistagungen gewählt. Ihre Aufgaben sind vielfältig: Sie vertreten den Sportbund unter anderem bei Vereinsjubiläen, Veranstaltungen und anderen Aktivitäten im Sportkreis.

16 von 57 Vereinen folgten am Dienstag der Einladung ins Sportheim der VB Zweibrücken, um ihre Vertreter zu wählen. Sportkreisvorsitzender Frank Schmid und Sportkreisjugendleiter Hubert Wolf bekamen erneut das Vertrauen ausgesprochen und wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Anne Bauer folgt auf Oberbürgermeister Marold Wosnitza, der sich aus Zeitgründen nach zwölf Jahren nicht mehr zur Wahl stellte. Als Dank für seinen Einsatz verlieh ihm Sportbund-Vizepräsident Ulrich Becker die Bronzene Ehrennadel des Sportbundes. Sportkreis-Chef Schmid, seit zwölf Jahren im Amt, war besonders zufrieden mit der beachtlichen Summe von 35.000 Euro, die über den Sportbund in den Sportstättenbau in Zweibrücken flossen.