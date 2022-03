ZWEIBRÜCKEN. Corona hat die Handball-Oberliga der Frauen weiterhin im Griff: Die für Samstag, 20 Uhr, angesetzte Begegnung zwischen Spitzenreiter TSV Kandel und dem SV 64 Zweibrücken fällt aus. Coronabedingt. Die Zweibrückerinnen sind ohnehin seit geraumer Zeit coronageplagt und personell geschwächt.

Bereits zur Wochenmitte zeichnete sich ab, dass es wohl weitere Corona-Fälle im Zweibrücker Team geben könnte. „Wir haben das Ergebnis des PCR-Tests abgewartet. Der hat es bestätigt“, berichtet SV-Trainer Rüdiger Lydorf. Er habe sich daraufhin mit seinem Kandeler Trainerkollegen Eyub Erden telefonisch in Verbindung gesetzt, um ihn über die aktuelle Lage in Kenntnis zu setzen. „Er hat mir gesagt, dass er mich ohnehin hatte auch kontaktieren wollen, denn auch auf Kandeler Seite gibt es coronabedingte Ausfälle“, so Lydorf. Von daher war sofort klar, dass die Spiel am Samstag nicht ausgetragen wird.

Aktuell wird im ohnehin dicht gedrängten Terminkalender nach einem Nachholtermin geschaut. Die Zweibrückerinnen müssen bereits die coronabedingt ausgefallenen Partien gegen Köllertal und Sobernheim nachholen.