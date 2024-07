8700 Euro für Opfer des Pfingst-Hochwassers hat der Lions-Club Zweibrücken dem Deutschen Rote Kreuz (DRK) gespendet.

Den Betrag haben Lions-Präsident Philip Ellrich und Walter Dury am Mittwochabend im Quartierszentrum Breitwiesen an Hans Prager, Leona Kaufmann und Kim Breisch vom DRK übergeben. Letzteres hatte den Kauf von 24 Hausgeräten für Hochwasserbetroffene in Höhe von 8704,76 Euro finanziert – das Geld hat der Lions-Club nun erstattet.

„Uns war schnell klar, dass es eine große Lücke gibt zwischen der vom Land versprochenen Hilfe, die die Stadt ausgezahlt hat, und der tatsächlichen Lage der vom Hochwasser betroffenen Menschen“, sagte der neue Lions-Präsident Philip Ellrich. Denn Landeshilfe erhalte nur, wer Schäden von mindestens 5000 Euro erlitten habe und bedürftig sei – zudem würden je nach Anzahl der im Haushalt lebenden Personen höchstens 3000 Euro ausgezahlt. Auch Elementarversicherungen deckten oftmals Wasserschäden nur dann ab, wenn das Wasser durch Fenster und Türen eingedrungen sei. Gerade am Hornbach sei dies aber kaum vorgekommen.

Viele Menschen blieben daher auf ihren Schäden sitzen. Vor allem in den Wohnblocks der Gewobau in der Tilsit- sowie den angrenzenden Straßen seien oft Waschmaschinen oder Kühlgeräte in den Kellern zerstört worden. Für deren Neuanschaffung fehle den Betroffenen das Geld, so der Pressebeauftragte des Lions-Clubs, Walter Dury.

Der Rotkreuz-Kreisverband Südwestpfalz habe hier unbürokratisch mit neuen Geräten geholfen, daran möchte sich der Lions-Club beteiligen. Dieser hat darüber hinaus 3500 Euro direkt an Geschädigte und weitere 2000 Euro für den Notbetrieb der Kita Meisenstraße gespendet, die seit der Überschwemmung im Lützelhaus untergebracht ist.