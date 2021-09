In den vier Wahlkreisen im Saarland lässt die SPD am Sonntag gegen die CDU die Muskeln spielen. Heiko Maas setzt sich im direkten Duell gegen Peter Altmaier durch. In St. Wendel erobert Christian Petry einen traditionell „schwarzen“ Wahlkreis. In Saarbrücken verteidigt Josephine Ortleb ihr Direktmandat gegen Annegret Kramp-Karrenbauer.

Bundesaußenminister Heiko Maas gewann das Ministerduell in Saarlouis klar gegen Peter Altmaier, den Bundeswirtschaftsminister von der CDU; Josephine Ortleb errang in Saarbrücken einen Sieg mit 36,9 Prozent gegen ihre „Herausforderin“, die Ex-Ministerpräsidentin und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (25,1 Prozent). Christian Petry in St. Wendel und Esra Limbacher in Homburg jagten Nadine Schön und Markus Uhl (beide CDU) deren 2017 errungene Direktmandate ab. Auch nach Zweitstimmen lagen die Sozialdemokraten – 37 gegen 25 Prozent – deutlich vor der CDU.

Noch vor dem von der Landeswahlleiterin Monika Zöllner verkündeten vorläufigen Endergebnis feierte Anke Rehlinger, die SPD-Landesvorsitzende, einen „Erdrutsch-Sieg“ für ihre Sozialdemokraten. „So lange rote Balken gab es schon lange nicht mehr.“ Es sei auch dem sehr starken Kandidaten Olaf Scholz zu verdanken, wenn die politische Landkarte im Saarland rot gefärbt werde. Zuletzt konnten Sozialdemokraten 2005 alle vier Wahlkreise gewinnen. „Sollte wir tatsächlich alle vier Wahlkreise gewinnen und auch nach Zweitstimmen stärkste Kraft werden, gibt das Rückenwind über diesen Abend hinaus“, folgerte Rehlinger für die bevorstehende Landtagswahl am 27. März kommenden Jahres. 2017 unterlag Rehlinger als SPD-Spitzenkandidatin der CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer mit elf Prozent Abstand bei den Zweitstimmen deutlich. In einem Duell mit Kramp-Karrenbauers Nachfolger Tobias Hans werden die Karten aber neu gemischt. Rehlingers Vorgänger als Landesvorsitzender, Heiko Maas, sprach von einer neuen „Geschäftsgrundlage“ vor der Landtagswahl. „So ein Ergebnis hatte die Saar-SPD lange nicht mehr“, sagte Maas, der bei drei Landtagswahlen Spitzenkandidat war, aber dreimal an CDU-Kandidaten scheiterte. In seiner Karriere im Saarland war Maas Leidtragender von Oskar Lafontaines Wechsel zur WASG, dann zu den Linken, und der Aufspaltung der Saar-SPD in zwei Lager.

Tobias Hans: „Regierungsauftrag für die Union“

Der CDU-Landesvorsitzende, Ministerpräsident Tobias Hans, wollte von den Ergebnissen im Bund und Land nichts für die Landtagswahl ableiten. „Im Bund haben wir herbe Verluste zu verkraften, liegen aber gleichauf mit der SPD. Ich sehe einen Auftrag zur Regierungsbildung für die Union“, sagte Hans.

Oliver Luksic, der Landesvorsitzende der FDP, freute sich nicht nur über seinen Wiedereinzug in den Bundestag. Luksic führte als Spitzenkandidat die Landesliste an. Mit Ergebnissen über zehn Prozent habe die FDP eine hervorragende Ausgangslage auch für die Landtagswahl, die Rückkehr ins Landesparlament. Seit der gescheiterten Jamaika-Koalition 2012 sind die Saar-Liberalen dort nicht mehr vertreten.

Viel zu tun für Linke und AfD

Vertreter von Linken und AfD im Saarland meldeten nach schwachen Ergebnissen „Aufarbeitungsbedarf“ an. Linken-Landesvorsitzender Thomas Lutze, der entgegen einer Wahlempfehlung von Oskar Lafontaine seinen Wahlkampf führte, sagte: „Es muss sich einiges radikal ändern, auch im Landesverband.“ Vorstellungen blieb er am Wahlabend schuldig.

Lutz Hecker, stellvertretender Landesvorsitzender der sich in Lagern untereinander selbst bekämpfenden Saar-AfD, sprach von „Klärungsbedarf“. Trotz Stimmenverlusten habe die Bundespartei ein gutes Ergebnis erzielt.