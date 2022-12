Die Sparkasse Südwestpfalz schließt zum Jahresende die SB-Filiale in der Röntgenstraße, möchte aber einen neuen Standort in der Nähe finden. Es gibt eine Übergangslösung.

In der Filiale stehen Automaten, um Geld ein- und auszuzahlen, Kontoauszüge zu drucken und Geld zu überweisen. Die Sparkasse habe das Gebäude in der Röntgenstraße bereits vor einigen Jahren verkauft und den dortigen SB-Bereich seitdem gemietet, teilte Sparkassen-Sprecherin Iris Steuer mit. „Leider wurde der Mietvertrag von Seiten des Vermieters zum Ende des Jahres gekündigt“, bedauert sie. Die Sparkasse habe ein großes Interesse an der Fortführung des Mietvertrages gehabt und in den vergangenen Wochen Verhandlungen geführt. „Unser Vermieter hat jedoch Forderungen gestellt, die wir in diesem Umfang nicht erfüllen können. Es ist uns leider nicht gelungen, eine Einigung zu erzielen, so dass wir kurzfristig eine alternative Lösung finden müssen“, zitiert die Pressereferentin den Vorstand der Sparkasse.

Für eine Übergangszeit ist ab Januar die fahrbare Geschäftsstelle vor Ort. Sie wird dann immer montags zwischen 8.20 und 9 Uhr und donnerstags zwischen 13.30 und 14 Uhr in der Nähe der bisherigen SB-Filiale stehen. Die Sparkasse sucht einen neuen Standort für ihren SB-Bereich. Auf Nachfrage sagte Iris Steuer, dass der nicht unbedingt in der Röntgenstraße sein müsse, aber ungefähr im oberen Bereich der Steinhauser Straße. Wie viele Kunden von der Schließung betroffen sind, lässt sich nicht sagen, Iris Steuer sagte jedoch auf Nachfrage, dass im Durchschnitt pro Tag 160-mal Geld ein- oder ausgezahlt werde. Das sei im Vergleich zu anderen Standorten viel.

Die Sparkasse verweist darauf, dass es in Zweibrücken sieben weitere Filialen mit Selbstbedienungsbereich gebe: in Ixheim, Bubenhausen, Ernstweiler, am Hallplatz, an der Hochschule, in der Geschäftsstelle am Schlossplatz und in Niederauerbach in der mit der VR-Bank Südwestpfalz gemeinsam betriebenen Filiale. Im Outlet Center gebe es zudem zwei Geldautomaten der Sparkasse.