Weil eine Spülmaschine Feuer gefangen hatte, musste die Feuerwehr am Donnerstag gegen 16.20 Uhr in die Lambsborner Straße in Bechhofen ausrücken. Die Löscheinheiten Bechhofen, Käshofen, Dellfeld, Rosenkopf und Contwig löschten die brennende Spülmaschine, brachten sie vor die Tür und belüfteten das Haus, teilte Holger Hell, Medienbeauftragter der Feuerwehr, der Verbandsgemeinde mit. Unterstützt wurden sie von der Freiwilligen Feuerwehr Bruchmühlbach-Miesau mit einem Messgerät. Der Schaden beträgt 5000 Euro. 30 Feuerwehrleute waren mit sechs Autos anderthalb Stunden im Einsatz.