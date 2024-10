Der Mann, der ein Haus in Contwig niedergebrannt und später auch in Pirmasens versucht hat, Feuer zu legen, muss die kommenden Jahre in der Psychiatrie in Klingenmünster zubringen. In seinem Urteilsspruch bekundete der Richter am Zweibrücker Landgericht Sympathie für den Beschuldigten, der seine Taten im Zustand einer geistigen Störung begangen hat.

