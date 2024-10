Wenn Toni seine Tüten packt, steht Aldi kurz vorm Herzinfarkt.“ Behauptet der Wurst-Toni, der seit Freitag mit seinen Marktschreier-Kumpels vom Hamburger Fischmarkt den Zweibrücker Schlossplatz beschallt. Ob Aal-Hinnerk, Käse-May, Nudel-Kiri oder Käthe Kabeljau: Sie alle hauen nicht nur einen Artikel, nicht zwei, nicht drei in ihre Verkaufstüten und lassen ihre Stimmen über Zweibrücken dröhnen. Besucher dürfen bis Sonntagabend täglich von 10 bis 19 Uhr beim Marktschreier-Spektakel auf Schnäppchen hoffen.

Wie auch am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in den Geschäften in der Innenstadt, bei Edeka Ernst und Möbel Martin. Sowie im Fashion Outlet, das mit Austern, Fischgerichten, Champagner und Kinderanimation lockt. Auf dem Alexanderplatz ist am Sonntag Kram-, auf dem Herzogplatz Flohmarkt. Dazu verbreiten Cosplay-Truppen Manga-Flair im Stadtzentrum, und in ein sonst leeres Ladenlokal am Hallplatz wird zu Brett- und Gesellschaftsspielen eingeladen