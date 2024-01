Für den Nachwuchs war es der erste große Wettkampf im neuen Jahr – und gleich mit guten Erfolgen.

Beim ersten Jugendturnier des neuen Jahres heimste der Nachwuchs der VT Zweibrücken beim internationalen Mini-Eulenturnier in Ludwigshafen-Friesenheim mit Lisanne-Sophie Orth und Erik Lemmen zwei Silber- und mit Johann Knauft eine Bronzemedaille ein.

Über 200 Nachwuchsfechter aus sieben Nationen gingen im TSG-Sportzentrum auf die Planche, darunter waren auch acht VTZler. Lisanne-Sophie Orth maß sich in der Altersgruppe U11 mit dem Florett mit Konkurrentinnen aus Kaiserslautern, Wiesbaden, Dörnigheim, Dieburg und zwei Fechterinnen aus Rüsselsheim. Im Modus „Jeder gegen jeden“ kam sie bei vier Siegen und zwei Niederlagen auf einen guten Trefferindex von 24:15. Das reichte, um hinter Vasila Elena Encher (Wiesbadener FC) mit Silber auf dem Siegerpodest zu stehen. VTZler Erik Lemmen kämpfte in der gemischten Runde mit dem Mini-Florett mit der U11-Konkurrenz. Gegen den Hauptrivalen aus Bayern, Laurenz Buschner, verbuchte er eine 2:5-Niederlage, was für ihn Platz zwei bei der U9 bedeutete.

Knauft verteidigt mit Bronze Ranglistenplatz eins

Johann Knauft (U13) sammelte mit dem Florett genügend Punkte, um seinen ersten Platz in der Südwest-Rangliste zu verteidigen. Nach den beiden Vorrunden belegte der Oberauerbacher Rang vier für das Achter-K.o.-Tableau. Stark war seine Leistung, als er Anton Tapa (Wiesbadener FC) mit 10:3 besiegte. Im Halbfinale unterlag Knauft dem späteren Turniersieger Arne Enkelmann (TG Dörnigheim) – Bronze!

VTZ-Doppelstarterin Mia Eve Paul (U13) schaffte mit dem Florett nach den beiden Vorrunden als zweite Aufsteigerin den Sprung aufs Achter-K.o.-Tableau. In der Direktausscheidung fand Paul dann aber keine Einstellung gegen die Chinesin Yining Xu und verlor, was Rang fünf bedeutete.

Bei den U15-Mädchen wurde die Contwigerin Paul am Sonntag Sechste, Ann-Kathrin Kehrer aus Rosenkopf landete auf Rang 14. VTZ-Fechter Jannis Euskirchen wurde Fünfter bei der U15, Degenfechter Cem Schneider belegte in der U11-Klasse Platz 14.