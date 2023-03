Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist ein Klagelied, das Trainer Benny Früh beim Bezirksligisten SG Knopp/Wiesbach anstimmt. Bei seiner Mannschaft fehlt ihm die spürbare Lust am Sport, dazu gibt es eine schwere Verletzung. Und auch Vorsitzender Steffen Mayer blickt mit gemischten Gefühlen in eine unsichere Zukunft. Trotz der Widrigkeiten: Früh will in die Aufstiegsrunde.

Die SG Knopp/Wiesbach geht – nach einer Saison, die eigentlich keine war – in eine neue Spielzeit in der Bezirksliga. Das Trainingsgeschäft läuft schleppend und auch das Vereinsleben