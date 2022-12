Eine gute Körperhaltung, weniger Rückenschmerzen, bessere Beweglichkeit und mentale Fitness – darüber freuen sich Teilnehmerinnen eines VTZ-Kurses, der ein Jubiläum feiert.

Seit 30 Jahren gibt es das gesundheitsorientierte Fitnesstraining bei der VTZ. Das feierten die Teilnehmer Mitte Dezember. Im November 1992 startete der erste Kurs mit zwölf Teilnehmern und Teilnehmerinnen in der kleinen Gymnastikhalle, erinnert sich Kursleiterin Silvia Dörner, die damals noch Silvia Gutknecht hieß.

„Damals tätig als Sport- und Freizeittherapeutin in den Bliestal Kliniken, hatte ich das Bedürfnis, den Gesundheitssport bekannter zu machen“, schreibt sie. Als Diplomsportlehrerin an einer Sporthochschule in der Schweiz habe sie schon früh erkannt, „dass es wichtig ist, in die Gesundheit zu investieren“. Heute, nach 30 Jahren finde sie sich in dieser Einschätzung bestätigt. Die Kursteilnehmerinnen seien ein lebender Beweis dafür: Eine gute Körperhaltung, weniger Rückenschmerzen, eine bessere Beweglichkeit und mentale Fitness seien der Lohn des regelmäßigen Trainings.

Seit 30 Jahren gibt es das gesundheitsorientierte Fitnesstrainings der VTZ. Das feierten die Teilnehmer ein paar Tage vor Weihnachten: Meggi Hauß, Kursleiterin Silvia Dörner, Heike Gaub, Katrin Kessler, Rita Gerlinger, Renate Malucha, Helga Zäuner, Erika Schütz (hinten von links), Inge Balthasar, Beate Semar, Christel Banuat und Cornelia Rabe (vorne von links). Foto: Manfred Dörner

25 Frauen und ein Mann

Der Fitnesskurs dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Pestalozzischule sei Zeit gut besucht. Wenn alle da sind, nehmen 25 Frauen und ein Mann teil. In der Coronazeit wurde online weitertrainiert. „Dazu hatten wir unser Wohnzimmer zum Filmstudio umgebaut“, erinnert sich Silvia Dörner, die neben Fitness und Step Aerobic zusammen mit ihrem Mann Manfred auch dreimal pro Woche Tanztraining beim TuS Rimschweiler anbietet.

Seit 30 Jahren gibt es das gesundheitsorientierte Fitnesstrainings der VTZ. Das feierten die Teilnehmer ein paar Tage vor Weihnachten (von links): Brigitte Bachmann, Gaby Heieck-Ehrmann, Kursleiterin Silvia Dörner, Selina Koppenhöfer, Birgit Niedermeier, Michaela Walter, Damaris Becker, Maria Rimbrecht und Andrea Adam. Krankheitsbedingt fehlten Brygida Zdrzalek, Erika Lang, Erika Laubersheimer, Laura Wiener, Petra Schmidt, Ursula und Ulf Hoffmann. Foto: Manfred Dörner

„In dieser Zeit entstand die Idee das Wissen zu erhalten und zu teilen, und wir erstellten unsere Youtube- und Tiktok-Kanäle“, schreibt die Kursleiterin. „Fit und fun mit Silvia“ mit Angeboten zur Bewegung hat 170 Abonnenten, „Silvia und Manfred D“ mit den Tanztutorials gar über 2000 Abonnenten, und man findet dort Videos, die 150.000-mal aufgerufen wurden. Der Tiktok-Kanal @discofoxandmore hat fast 7500 Follower.

Lehrerin am Hofenfels

VTZ-Präsident Otto Graßhoff habe sie von der ersten Stunde an unterstützt und begleitet, freut sich Silvia Dörner, die auch am Hofenfels-Gymnasium Sport unterrichtet. Die VTZ-Vorsitzende Gisela Alt ehrte sie für ihre 30 Jahre als Trainerin. Runde Jubiläen feierten auch Inge Balthasar, die 20 Jahre dabei ist, sowie Brigitte Bachmann und Christel Banuat, die seit zehn Jahren mittrainieren.