Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Handball-Verband Saar, dem auch der SV 64 Zweibrücken und die VTZ Saarpfalz angehören, scheidet Eugen Roth in diesem Jahr nach zwei regulären Amtszeiten als Präsident aus. Ein Nachfolger samt Team ist bisher nicht in Sicht. In der Pfalz könnte der Offenbacher Pascal Schnurr das Präsidium des Pfälzer Handball-Verbandes verjüngen.

Der Saar-Verbandstag, der eigentlich am 10. Juni in Merchweiler hätte stattfinden sollen, ist wegen der Corona-Krise verschoben, vorerst auf Oktober, November. Nicht mehr viel