Ein 13-jähriger Schüler hat am Montagmorgen an der Gesamtschule in Contwig einen 19-Jährigen mit einem Schneeball verletzt, der mit einem Stein gefüllt war.

Der Junge warf einen Schneeball, gefüllt mit einem zehn mal vier Zentimeter großen Stein, auf einen 19-Jährigen und traf den jungen Mann am Bein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Schneeballwerfer war zunächst unbekannt, wie die Polizei mitteilte. Als Tatverdächtiger wurde ein 13-jähriger Schüler ermittelt. „Dieser kann als Kind zwar strafrechtlich noch nicht belangt werden, aber im Hinblick auf eventuelle Schadenersatz- und Schmerzensgeldforderungen des Geschädigten sowie die Übernahme etwaiger Behandlungskosten könnten die Eltern des Kindes in Verantwortung genommen werden“, schreibt die Polizei.