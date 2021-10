Die Polizei hatte am Wochenende viel zu tun.

Zu zahlreichen Einsätzen musste die Polizei in den vergangenen drei Tagen ausrücken. Da war zum Beispiel der Verkehrsunfall am Freitag gegen 16 Uhr am Hilgard Center. Ein PKW-Fahrer übersah eine 71-jährige Fußgängerin, die gerade den eingezeichneten Fußgängerüberweg vor dem Edeka-Markt in Richtung Parkplatz passierte. Die Frau wurde zu Boden geschleudert und verletzte sich leicht an der rechten Hüfte.

Am Samstag gegen 18 Uhr übersah auf der A8 an der Anschlussstelle Contwig ein 54-jährige PKW-Fahrer, als er zum Überholen ausscherte, den Wagen eines 23-Jährigen, der den linken Fahrstreifen befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 14.000 Euro. Der 23-jährige Fahrzeugführer klagte über Schmerzen im Handgelenk, weshalb er durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Zur Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten musste die A8 ab der Anschlussstelle Contwig in Fahrtrichtung Zweibrücken für etwa 30 Minuten gesperrt werden.

Gleich mehrere Verletzte gab es in der Nacht zum Sonntag. Gegen 3.50 Uhr kam es in der Maxstraße zu einer Schlägerei mit etwa zehn Personen. Die Verletzten wurden durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Hintergrund der Streitigkeit war laut Zeugenaussage das Verhalten einer Personengruppe, die vor dem Anwesen Maxstraße 1 saß und Bierflaschen auf den Boden warf. Von verschiedenen Personen auf das Verhalten angesprochen, eskalierte die Situation. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. han