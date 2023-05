Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht gerade reibungslos fließt der Verkehr nahe der Baustelle in der gesperrten Alten Ixheimer Straße. Autos biegen falsch herum in die Bergstraße und in die Fruchtmarktstraße ein. Auch die Ampel an der Ecke Max-/Alte Ixheimer Straße verwundert.

„Ich habe am Dienstag gleich zweimal beobachtet, wie Ortsfremde aus der Bergstraße in die Alte Ixheimer abgebogen sind, dort gewendet haben und dann nach rechts falsch herum wieder