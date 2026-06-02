Nachdem ein Unbekannter am vorigen Samstag in Saarbrücken-Malstatt auf ein Auto geschossen hat, hat die Staatsanwaltschaft nun eine erste Spur. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes übernommen. Oberstaatsanwalt Thomas Schardt teilt der RHEINPFALZ auf Nachfrage mit: „Im Zuge der Ermittlungen hat sich zunächst ein Anfangsverdacht gegen einen 24-jährigen Tatverdächtigen aus dem Regionalverband Saarbrücken ergeben, der im Zuge der weiteren Ermittlungen bisher nicht erhärtet werden konnte.“ Ein dringender Tatverdacht bestehe daher derzeit nicht. Das Auto, auf das geschossen wurde, war geparkt. Als die Schüsse fielen, hat laut Staatsanwaltschaft ein 30-Jähriger aus dem Regionalverband Saarbrücken im Auto gesessen. Nähere Auskünfte könnten aus Gründen des Verfahrensschutzes derzeit nicht erteilt werden, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, sagt Schardt.