Ein Unbekannter hat am Samstag aus seinem Wagen auf ein anderes Auto geschossen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Nachdem ein Unbekannter im Jenneweg in Saarbrücken-Malstatt aus einem Auto mehrmals auf einen parkenden Wagen geschossen hat, gibt es am Montag noch keine neuen Erkenntnisse. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Schüsse um 11.50 Uhr per Notruf gemeldet. Ein Mensch habe sich in dem beschossenen Wagen befunden, sei aber unverletzt geblieben. Der mutmaßliche Schütze habe nach der Tat die Flucht ergriffen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“ könne sie aktuell keine weiteren Angaben machen. Fragen zum Alter der Person im beschossenen Auto wie zur Schadenshöhe hat die Polizei der RHEINPFALZ nicht beantwortet. Gestern sagte uns die Polizei, dass die Ermittlungen weiterlaufen.