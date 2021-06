„Locktown“ war das Thema des Lyrikwettbewerbs an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Contwig, an dem über 35 Schüler teilgenommen haben.

Die Teilnehmer konnten laut Organisator Peter Hammerschmidt Texte, Gedichte, Plakate und Videos einreichen, die die Erfahrungen der Jugendlichen mit der Stadt in Zeiten von Corona zeigen sollten – deshalb auch das Wortspiel „Locktown“. Town heißt Stadt auf Englisch. „Die Idee des Wettbewerbs war, die eigenen Gefühle in den schweren Zeiten von Corona und des Lockdowns auszudrücken“, so Schulleiter Thomas Höchst.

Teilnehmen konnten alle Schüler der Klassen 7 bis 13 in Gruppen oder auch einzeln. Thomas Höchst, seine Stellvertreterin Steffi Theis und die didaktische Koordinatorin Bettina Mick gratulierten den Teilnehmern am Mittwochmorgen. Peter Hammerschmidt überreichte die Preise. Der Kreativpreis ging an Lilien Ziola aus Niedermohr. Den Lyrikwettbewerb gewann Lana Michelle Körner aus Zweibrücken, die mit ihrem Gedicht die Jury aus Deutschlehrern überzeugte. Sie bekam eine goldene Feder als Preis. Ihr Gedicht wird auch auf der Schulhomepage unter igscontwig.de zu finden sein. Alle anderen bekamen eine Teilnehmerurkunde.

Da der Wettbewerb so gut angekommen sei, will die IGS nun jedes Jahr einen Lyrikwettbewerb für die Klassen 5 bis 8 und die Klassen 9 bis 13 zu unterschiedlichen Themen ausschreiben.