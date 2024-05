Sicherheit, Busse, Arbeitsplätze – das sind drei Themen, die Zweibrücker Schülerinnen und Schüler vor der Wahl zum Stadtrat beschäftigen. Das zeigte am Dienstag eine Podiumsdiskussion in der Aula des Hofenfels-Gymnasiums, zu der die RHEINPFALZ gemeinsam mit dem Helmholtz- und dem Hofenfels-Gymnasium die Oberstufe der beiden Gymnasien eingeladen hatte. Die 350 Schüler hatten zuvor im Unterricht Fragen erarbeitet, die sie Kandidaten von sieben Stadtratsfraktionen stellten – Rebecca Wendel (SDP), Verena Ecker (CDU), Julia Igel (Grüne), Falk Dettweiler (AfD), Erika Watson (FDP), Dieter Becker (FWG), und Aaron Schmidt (Die Partei). Im Anschluss an die Diskussion durften die Schüler wählen, welcher Partei oder Wählergruppe sie bei der Stadtratswahl ihre Stimme geben würden. Vorgaben, nach welchen Kriterien abzustimmen ist, gab es keine. Bei diesem Stimmungsbild gaben 136 Schüler einen Wahlzettel ab. Die CDU kam auf 35 Prozent vor den Grünen (27 Prozent), Die Partei (17 Prozent), AfD und FWG (je7 Prozent), SPD (4 Prozent) und FDP (3 Prozent).

