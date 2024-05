Auf geht’s! Wer überlegt, was für die eigene Fitness zu tun, kann zum Beispiel das Deutsche Sportabzeichen machen. Dazu gibt es ab Mittwoch, 8. Mai, wieder reichlich Gelegenheiten.

Am kommenden Mittwoch beginnt in Zweibrücken die Sportabzeichen-Saison. Wer das Deutsche Sportabzeichen ablegen will, hat dazu an 14 Terminen vor und nach den Sommerferien Gelegenheit – vor allem immer mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr im Westpfalzstadion.

Peter Ehrmantraut, der Sportabzeichen-Kreisbeauftragte, ist fast immer vor Ort, zusammen mit zwei weiteren Helfern aus seinem gut zwölfköpfigen Team, um die Leistungen abzunehmen. Der 81-Jährige hatte im Jahr 2007 den Job übernommen – also vor 17 Jahren. „Ich habe dem Sportbund Pfalz bereits gesagt, dass ich das noch etwa ein, zwei Jahre machen will“, blickt er voraus und deutet an, dass er durchaus auf der Suche nach einem potenziellen Nachfolger ist. „Ich habe schon einiges probiert in dieser Hinsicht, aber so richtig traut sich da anscheinend keiner ran“, verdeutlicht der Ixheimer.

Fünf Sonderaktionen im Angebot

Im vergangenen Jahr haben laut Ehrmantraut rund 1100 Zweibrücker die Leistungen für das Sportabzeichen erfüllt. Zu dieser Zahl trügen seit Jahren vor allem die beiden städtischen Gymnasien und auch das LAZ Zweibrücken als regster Verein viel bei. Von Sportabzeichen-Zahlen wie 2200 noch vor rund 15 Jahren sei man inzwischen aber weit entfernt.

Neunmal vor den Sommerferien (außer am 22. Mai, wegen der Pfingstferien) und fünfmal danach steigt der Mittwochstreff im Stadion. Daneben gibt es die inzwischen üblichen Sonderaktionen: Zweimal können Leistungen auf dem Fahrrad erbracht werden – an den beiden Sonntagen 1. Juni und 1. September. Ein Walking Day steigt am Samstag, 15. Juni.

Los geht es gleich am zweiten Mittwoch, 15. Mai, mit dem ersten von zwei Schwimmtagen. Von 10 bis 17 Uhr haben Sportabzeichenwillige dabei freien Eintritt im Zweibrücker Badeparadies. Der zweite Schwimmtag steigt am Mittwoch, 4. September. Alle Termine hängen im Westpfalzstadion beim Büro des Platzwartes aus. Wer darüber hinaus Termine braucht – zum Beispiel für die Bewerbung bei der Polizei – kann sich an Peter Ehrmantraut, Telefon 06322 13773 wenden.