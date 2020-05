Die Saison des Deutschen Sportabzeichens kann nach den jüngsten Lockerungen in der achten Corona-Verordnung des Landes langsam immer mehr in die Gänge kommen – vorausgesetzt die notwendigen Abstand- und Hygieneregeln und die Kontaktbeschränkung werden eingehalten.

Die Sportabzeichen-Saison hätte in Zweibrücken mit ihren Mittwoch-Treffs im Westpfalzstadion hätte eigentlich am 29. April starten sollen. Die Corona-Krise bremste diesen Starttermin erst mal aus. Inzwischen ist Sport im Freien in einem gewissen Rahmen aber wieder erlaubt.

Das neueste Hygienekonzept für Sport auf Außenanlagen (nachlesbar auf der Internetseite www. corona.rlp.de) schreibt keine Teilnehmerzahl mehr vor. „Zweier-Abnahmen waren ja schon seit einiger Zeit wieder möglich“, erläutert Pierre Antonio vom Sportbund Pfalz. „Sport in öffentlichen Außensportanlagen ist ab dem 13. Mai für den Individual- und für Mannschaftssport unter Auflagen möglich. Zwingend ist es, dass kein direkter Kontakt der Teilnehmer stattfindet“, heißt es da unter anderem.

„Und für das Sportabzeichen nötige Sportgeräte wie Kugel, Schleuderball oder Ähnliches müssen natürlich nach jedem Gebrauch desinfiziert werden“, erklärt Pierre Antonio weiter. Peter Ehrmantraut, Kreisbeauftragter für das Deutsche Sportabzeichen, will daher auch im Kleinen wieder anfangen. „Höchstens mit zwei, drei Interessierten gleichzeitig“, verdeutlicht er. Er werde dann die Übungen für das Sportabzeichen persönlich abnehmen. Das müsste nicht unbedingt an einem Mittwoch sein, „allerdings nachmittags“, sagt er.

Interessenten, die das Sportabzeichen jetzt für die Bewerbung für Polizei, Zoll oder das Studium brauchen, sollen sich daher mit ihm direkt in Verbindung setzen (Telefon 06332/13773). Weil die Zweibrücker Schwimmbäder noch geschlossen sind, weist Ehrmantraut vorsorglich darauf hin, dass Erwachsene den Schwimm-Nachweis nur alle fünf Jahre erbringen müssen. Und dass die Saison wohl über Ende September hinaus wohl verlängert wird.