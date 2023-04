Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bereits in der ersten Runde des Saar-Pokals kam es in der Westpfalzhalle zum Oberliga-Duell: Die Handballer der VT Zweibrücken-Saarpfalz unterlagen am Dienstagabend dabei Ligakonkurrent HF Illtal knapp mit 24:25 (9:14). Ein umstrittener Siebenmeter, den Florian Westrich in der Schlussminute verwandelte, brachte den Saarländern den Sieg.

Die VTZ lag von Anfang an zurück, zur Halbzeit mit fünf Toren. Aber die Mannschaft kämpfte sich wieder ran und glich in der 60. Minute erstmals zum 24:24 aus. Moritz Baumgart hatte da getroffen.