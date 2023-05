Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Tischtennis-Damen des TTC Riedelberg bestreiten am Samstag in der Oberliga Südwest gleich zwei Heimspiele: Erst treten sie um 13 Uhr gegen die TSG Kaiserslautern 2 an, um 18 Uhr dann im Derby gegen den 1. TTC Pirmasens. Benjamin Haag sprach mit der mehrfachen Pfalzmeisterin Elena Süs über den strammen Tischtennis-Tag.

Frau Süs, zwei Spiele an einem Tag in kurzer Zeit. Wie kam das zustande?

Das ist das Ergebnis der Vorgaben des Deutschen Tischtennis-Bundes, dass am letzten Spielwochenende jedes