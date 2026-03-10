In Kaiserslautern holt die VT Zweibrücken fünf Medaillen. Svenja Voigt triumphiert mit Doppel-Gold, Stefan Rossbach glänzt im Florett und Degen.

„Das hat sich gelohnt für uns“, sagte Fechttrainer Volker Petri von der VT Zweibrücken, zufrieden über das Abschneiden der sechs VTZ-Kämpfer bei den offenen südwestdeutschen Meisterschaften der Altersklasse U20 und der Senioren (AK30, AK40, AK50, AK60 und AK70) in Kaiserslautern. Petri und sein VTZ-Trainerkollege Peter Conzelmann freuten sich über insgesamt fünf Medaillen.

Es waren die dritten Südwesttitelkämpfe in diesem Jahr, nach denen für die Altersklasse U15 in Zweibrücken und denen der Altersklasse U9 in Mainz. Rund 100 Fechterinnen und Fechter standen in der Halle der TSG Kaiserslautern mit dem Florett (nur Rumpftreffer zählen), dem Degen (der ganze Körper) und dem Säbel (Treffer nur oberhalb der Gürtellinie) am Wochenende auf der Planche. Schon am ersten Wettkampftag ging es mit dem Florett und dem Säbel aktiv und draufgängerisch zur Sache. In den Einzel- und Mannschaftswettbewerben kämpften dabei auch Starter, die schon an Welt-, Europa- und deutschen Meisterschaften erfolgreich teilgenommen hatten.

Rossbach unterliegt erst im Finale einem Belgier

Die sechs angetretenen VTZ-Fechter sammelten dabei Ranglistenpunkte für die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Insgesamt gab es fünf Medaillen, zwei Goldmedaillen von Svenja Voigt (AK30 Florett und Degen) sowie Gold und Silber für Stefan Rossbach (AK40 Florett und Degen). Bronze gewann zudem der VTZ-Gastfechter aus Indien, Piyush Bhirangi (seit 2020), mit dem Degen in der Altersklasse 40. Gute Platzierungen heimsten auch die beiden U15-Fechterinnen der VTZ ein: In der U20-Klasse wurde Mia Eve Paul mit dem Florett Fünfte und Emma Rossbach Siebte. Degenfechter Sebastian Henning belegte bei der U20 Platz neun.

Für die gute Bilanz der VTZ sorgten aber die beiden Florettfechter Svenja Voigt und Stefan Rossbach, die in der gemischten Senioren-Vorrunde AK30 bis AK60 bei getrennten Wertungen beide das Achter-K.-o.-Tableau erreichten. Mit vier Siegen hatte Voigt keine Probleme, als Zweite hinter dem Erstplatzierten Maurice Cadet (TV Homburg) aufzusteigen. Rossbach schaffte in der Direktausscheidung starke Siege. Mit 10:5 gewann er erst gegen den Neunkircher Kai Hassinger. Im Halbfinale schlug er dann Cadet mit dem gleichen Ergebnis und stand im Florett-Finale Yves Leblanc (AK50) aus Belgien gegenüber. Beide hatten da die Goldmedaille in ihrer jeweiligen Altersklasse schon sicher. Auch Svenja Voigt hatte keine Probleme, sich mit den Florett-Senioren-Herren zu duellieren. Erst im Halbfinale musste sie eine knappe 8:10-Niederlage gegen Fechtass Leblanc einstecken. Aber auch Voigt hatte ihre Goldmedaille da schon sicher.

Degen: Voigt gewinnt Finale gegen Anna Wagner

Der Tag darauf gehörte den Degen-Kämpfern, die in den Altersklassen von 30 bis 60 in einer großen 13er-Runde auf jeweils 10 Treffer „Jeder gegen jeden“ antraten. Hier setzte sich Voigt im Finale gegen Anna Wagner (SFC Bad Kreuznach) nach einem ausgeglichenen und spannungsgeladenen Gefecht knapp mit 11:10 durch – erneut Gold. Stefan Rossbach erkämpfte sich mit neun Siegen eine gute Ausgangsposition, um es in der AK40 in die Medaillenränge zu schaffen. Am Ende gewann er hinter Lokalmatador Johannes Krieger-Kettering die Silbermedaille. Groß war auch die Freude von VTZ-Akteur Piyush Bhirangi, der zusammen mit Maurice Cadet Bronze (AK40) holte.