Die Fechter der VT Zweibrücken hatten lange gehofft, nun mussten sie nach dem 43. Heinrich-Petri-Gedächtnisturnier Mitte September auch die südwestdeutschen Meisterschaften der Senioren am 14./15. November absagen. Laut VTZ-Abteilungsleiter und Organisator Volker Petri lassen die bestehenden Corona- und Hygienevorschriften, die räumlichen Einschränkungen am geplanten Austragungsort, der Zweibrücker Mannlich-Realschule, und das Verantwortungsbewusstsein für die Gesundheit der Sportler ein Ausrichten der Titelkämpfe nicht zu. Bereits seit 1992 gehen die Meisterschaften stets in Zweibrücken über die Bühne. Nachdem der Turniersport wegen Corona zum Erliegen gekommen ist, sind die VTZ-Fechter froh über die beiden vereinseigenen Sporthallen in der Festhalle, die wenigstens das Training erlauben. Für das Jahr 2021 hat Volker Petri schon mal die Ignaz-Roth-Halle für das Heinrich-Petri-Gedächtnisturnier (11./12. September) und die Südwestmeisterschaften der Aktiven (13./14. November) reserviert.