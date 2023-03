Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über 100.000 Besucher kamen dieses Jahr in den Zweibrücker Rosengarten – trotz Corona. Das liegt an den vielen Veranstaltungen, deutlich mehr Dauerkartenbesitzern und am Garten selbst. Der wird sich in den kommenden Jahren verändern.

Der Rosengarten hat sein zweites Coronajahr mit Bravour gemeistert und fast so viele Gäste angezogen wie zu normalen Zeiten. Mit dazu beigetragen hat, dass mehr Veranstaltungen möglich waren