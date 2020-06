Eine Massenkeilerei hat am Pfingstmontag gegen 21.10 Uhr das saarländische Weiskirchen (Kreis Merzig-Wadern) in Atem gehalten. Laut Polizei hatten mehrere Anrufer eine Schlägerei an der örtlichen Schule gemeldet. Als zwei Streifenwagen an der Einsatzstelle eintrafen, war die Schlägerei offenbar schon beendet; Zeugen hätten vor Ort berichtet, dass zwei je gut zehnköpfige Tätergruppen aufeinander losgegangen seien. Steine sollen geflogen sowie ein Hammer, ein Schlagstock und Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein. Keiner der Beteiligten sei schwer verletzt worden; lediglich Kleidungsstücke wurden beschädigt. Grund für die Keilerei sei der Diebstahl eines Motorrollers gewesen. Mehrere der Streithähne seien der Polizei schon vorher bekannt gewesen. Einer der Beteiligten, ein 23-Jähriger aus Weiskirchen, habe 1,7 Promille Alkohol im Blut gehabt. Ein Gleichaltriger sowie ein 19-Jähriger, beide ebenfalls aus Weiskirchen, hätten zugegeben, einen Joint geraucht zu haben. Bei einem 19-Jährigen und dessen 60-jährigem Vater – beide ebenfalls aus Weiskirchen – fand die Polizei später den gestohlenen Motorroller in der Garage. Gegen vier Personen würden nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erstattet. Eine weitere Anzeige wurde gegen den 19-Jährigen gestellt – wegen Diebstahls des Motorrollers.