Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren war der amerikanische Gitarrist und Sänger Richie Kotzen zum ersten mal als Solokünstler in Saarbrücken. Damals auf dem Tbilisser Platz. Nun kommt er am Montag, 24. Juni, wieder – diesmal in die Garage – mit einem von insgesamt fünf Headline-Shows in Deutschland. Christian Hanelt sprach mit dem ehemaligen Poison- und Mr.-Big-Mitglied und aktuellen The-Winery-Dogs-Gitarristen.

Ihr Name klingt deutsch, Sie stammen aus Pennsylvania, wo eine große deutsche Community lebt – haben Sie besondere Beziehungen zu Deutschland?

Ich weiß