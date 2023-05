Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der Seite von Weltklasse-Weitspringerin und -Olympiasiegerin Malaika Mihambo sprintete Sina Mayer vom LAZ Zweibrücken am Sonntag in Rehlingen über 100 Meter auf Platz drei. Ihr Vereinskollege Raphael Holzdeppe musste sich in einem spannenden Stabhochsprungwettkampf mit Platz fünf begnügen, Speerwerferin Christin Hussong hatte abgesagt.

„Weltklasse im Saarland“ – so stand es auf den Eintrittskarten für das 58. Internationale Pfingstsportfest des LC Rehlingen im Saarland. Und die zahlreichen Zuschauer im gut