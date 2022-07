Hätte sie die den Wahlkreis vor gut einem Jahr gewonnen, säße Rebecca Wendel jetzt in Mainz im Landtag. Dass es nicht geklappt hat, damit hat sie sich abgefunden, und sie sagt: „Ich bin jetzt auch froh, eine junge Lehrerin zu sein.“ Nach dem Referendariat an der IGS Contwig unterrichtet sie nun Ethik, Französisch und Deutsch an der IGS in Landstuhl. Und dabei hat sie festgestellt, dass es Schüler gibt, die noch nie im Ausland waren, auch nicht im benachbarten Frankreich. So erzählt sie von einer Schülerin, die bei einem Ausflug nach Frankreich Bedenken hatte, weil sie keinen Ausweis dabei hatte und die fragte, „ob sie dort auch mit deutschem Geld bezahlen kann“. Wobei sie mit „deutschem Geld“ den Euro meinte.

Dass künftig einige Landstuhler Schüler Frankreich besser kennenlernen, dafür hat Rebecca Wendel bereits gesorgt: Sie organisiert einen Schüleraustausch – mit Zweibrückens Partnerstadt Boulogne, wo sie selbst einige Zeit gelebt hat. Sieben bis zehn Schüler sind dabei, wenn er im Frühjahr 2023 startet. Und Rebecca Wendel ist sich sicher: Auch ein Besuch in Zweibrücken wird mit den Austauschschülern auf dem Programm stehen.

Weil es auch gerade Jugendlichen ermögliche, Ausflüge zu machen und weil es den Tourismus und die Kultur fördere, ist die Juso-Vorsitzende ein Fan des 9-Euro-Tickets. Sie sähe es gerne, wenn es in den Herbst verlängert würde. Dafür einsetzen kann sie sich gleich am Samstag: Dann ist SPD-Landesparteitag, und ein Antrag dreht sich um die Verlängerung des 9-Euro-Tickets.