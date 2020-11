Eine Radkappe flog einer 37 Jahre alten Frau entgegen, als sie am Donnerstagabend gegen 18 Uhr mit dem Auto von Zweibrücken nach Contwig fuhr. Dies teilte die Polizei am Samstag mit. Den Angaben der Frau zufolge kam ihr auf der Strecke ein heller Wagen entgegen. Vermutlich von diesem Wagen löste sich eine Radkappe und schlug gegen den Opel der Frau. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro, so die Schätzung der Polizei. Deren Angaben zufolge setzte der Fahrer des hellen Wagens seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorgangs sollen sich bei der Polizei melden, Telefon 06332/8760.