Ein 26-jähriger Fußgänger, der über Kopfhörer Musik hörte, und ein 60-jähriger Radfahrer waren am Donnerstag gegen 14.45 Uhr auf dem gemeinsamen Rad- und Fußweg von Stambach kommend in Richtung Contwig unterwegs. Am Ende des Weges klingelte der Radfahrer, um den Fußgänger auf sich aufmerksam zu machen. Er wollte den Rad- und Fußweg nach rechts verlassen, die Straße überqueren, um danach seinen Weg über die Einmündung zum Angelsportverein fortzusetzen. Der Radfahrer, der den Fußgänger auf der rechten Seite passieren wollte, musste aber stark bremsen, da der 26-Jährige plötzlich trotz Warnzeichen die Fahrlinie des 60-Jährigen kreuzte – offenkundig, weil er das Klingeln des Radfahrers nicht oder zu spät wahrgenommen hatte. Durch das starke Abbremsen wurde der 60-Jährige kopfüber vom Fahrrad geschleudert, er schlug hart auf dem Boden auf und verletzte sich am Oberkörper und am Bein. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Fußgänger wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.