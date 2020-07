Am Dienstagvormittag hatte die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben mit einem Radargerät die Geschwindigkeit der Autofahrer in der Ortsdurchfahrt in Rieschweiler kontrolliert. Zwischen 7.30 und 12 Uhr passierten rund 700 Fahrzeuge die Hauptstraße in der Schwarzbachtalgemeinde. Die Bürgerbeschwerden, die der Kontrolle zugrunde lagen, haben sich nach Angaben der Polizei bestätigt, denn 78 der 700 Auto- und Motorradfahrer waren schneller als die im Ort erlaubten 50 Stundenkilometer unterwegs. Sechs Autofahrer erwartet ein Bußgeldverfahren. Laut Polizei war der schnellste mit Tempo 83 in der Hauptstraße gemessen worden. Die Polizei kündigt schon jetzt weitere Kontrollen in Rieschweiler an.