Eigentlich hatte das Auto, das sich am Dienstag, 12. Januar, einer Verkehrskontrolle der Bundespolizei am Verkehrskreisel „Dreiländereck“ im saarländischen Perl (Kreis Merzig-Wadern) näherte, zunächst gar nicht das Interesse der Polizisten erweckt. Als sich dann jedoch der Beifahrer mit dem Oberkörper aus dem Seitenfenster lehnte, den Beamten den Mittelfinger präsentierte und „Ihr Drecks-Bullenschweine“ schrie, waren die Bundespolizisten sehr überrascht. So zumindest schilderten die Beamten das Geschehen hinterher. Jetzt dürfte auf den 24-jährigen Deutschen ein Strafverfahren wegen Beleidigung zukommen.