In der Nacht zum Dienstag gegen 0.15 Uhr wurde in der Bergstraße in Contwig ein Autofahrer kontrolliert, der wohl etwas zu tief ins Glas geschaut hatte. Wie die Polizei informiert, wurde dem 47-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Blut abgenommen, da er stark alkoholisiert war. Gegen den Betrunkenen läuft nun ein Strafverfahren. Seinen Führerschein musste er abgeben.