[aktualisiert 12.54 Uhr] Ein herrenloser Koffer am Saarbrücker Hauptbahnhof hat die Polizei für kurze Zeit am Mittwochmorgen beschäftigt. Die Polizei hatte gegen 9.45 Uhr einen kleinen Teil des Bahnhofsvorplatzes abgesperrt, nachdem der Koffer vor Ort gefunden worden war. Nach 20 Minuten konnte ein Polizeispürhund Entwarnung geben: Der Koffer sei leer gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei, die am Hauptbahnhof ansässig ist, der RHEINPFALZ. Die Bundespolizei geht davon aus, dass jemand den Koffer vergessen hat. Dass der betroffene Bereich abgesperrt wird, wenn solch ein Fund gemacht wird, ist laut Bundespolizeisprecher die übliche Vorgehensweise. „Wir wissen ja grundsätzlich erst mal nicht, was im Koffer ist.“ Der Koffer wartet nun im Fundbüro auf seinen Besitzer.