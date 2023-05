Knopp-Labach. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat auf Nachfrage bestätigt, dass es eine „richterlich angeordnete Durchsuchung“ unter anderem im Sportheim des FC Knopp gegeben hat. Anlass sei der „Verdacht des unerlaubten Einschleusens von Ausländern“ gewesen.

Von Helmut Igel

Bei der Durchsuchung unter Federführung der Pirmasenser Polizei, an der auch Zollbeamte beteiligt waren, seien „Beweismittel, unter anderem Handys, sichergestellt“ worden. Die müssten nun erst einmal ausgewertet werden, berichtete die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt. Nach RHEINPFALZ-Informationen wurden am Donnerstag neben dem Sportheim des Fußballklubs der Sickingerhöh-Gemeinde auch Privathaushalte untersucht. Dem Vernehmen nach waren die Beamten in Mannschaftsstärke und vermummt angerückt.

„Es besteht der Verdacht, dass Spieler aus dem Ausland – insbesondere aus Brasilien – angeworben wurden, deren Einreise in die BRD zumindest mitorganisiert wurde und diesen unerlaubt Einkünfte für die Tätigkeit im Verein ausgezahlt wurden“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme der Staatsanwaltschaft.

Vom FC Knopp wollte sich niemand dazu äußern. Steffen Martin, der Vorsitzende des SV Wiesbach, der bisher in Spielgemeinschaft mit Knopp in zwei Mannschaften in der Bezirksliga Westpfalz und der C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken am Spielbetrieb teilnimmt, bestätigte indes lediglich, dass es eine Durchsuchung gegeben habe.

Wie bereits vermeldet, zieht die Spielgemeinschaft, die erhalten bleibt, ihre erste Mannschaft aus der Bezirksliga zurück und tritt künftig nur noch in der C-Klasse an. Der Entschluss hat laut Martin aber nichts mit der jüngsten polizeilichen Untersuchung zu tun.

Die SG Knopp/Wiesbach war 2018 als Meister der A-Klasse in die Bezirksliga aufgestiegen. Nach einem fünften, einem zwölften und einem 13. Platz in den Folgejahren erreichte das SG-Team in der Saison 2021/22 sogar die Aufstiegsspiele zur Landesliga. In der gerade beendeten Runde 2022/23 reichte es zu Platz sechs.