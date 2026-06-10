Eine Autofahrerin hat zwischen St. Ingbert und Dudweiler einen Hund angefahren und ihn verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die 52-Jährige am Dienstagnachmittag auf der L126 in Richtung Dudweiler unterwegs, als der Hund plötzlich vom Wald auf die Straße gelaufen sei. Die Frau habe gegenüber der Polizei angegeben, dass der Hund nach dem Zusammenstoß verletzt worden und wieder in den Wald gelaufen sei. Es soll sich um einen Windhund mit kurzem, beigem Fell gehandelt haben, der eine Schleppleine hinter sich herzog. Der Unfall sei zwischen der Anschlussstelle St. Ingbert West und der Einmündung Weststraße passiert. Die Polizei suchte nach dem verletzten Tier, habe ihn bisher aber noch nicht finden können. Wer den Hund hält, sei ebenfalls unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06894 1090 zu melden.