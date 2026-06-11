Seit einem Jahr voll gesperrt, soll die Pirmasenser Straße in Niederauerbach am Freitag kommender Woche wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Damit findet der Ausbau der Straße von der Abzweigung Scheiderbergstraße bis zur Dorndorf-Kreuzung ihr Ende. Dies berichtete Steffen Mannschatz, der beim Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) für den Straßenbau zuständig ist, als Reaktion auf eine entsprechende Anfrage von Theresa Baumann (SPD) am Mittwochabend im Stadtrat. Die Bauarbeiten im Bereich des neuen Lidl-Marktes gegenüber dem Gasthaus Sutter gingen jetzt ihrer Vollendung entgegen. „Bis Freitag, 19. Juni, sind dann auch die Deckschicht fertiggestellt und alle Markierungen aufgetragen“, so Mannschatz.

Dass frühere Zeitpläne nicht eingehalten wurden, hatte die Stadtverwaltung im April mit wetterbedingten Verzögerungen der Bauarbeiten begründet. Zuletzt war der anvisierte Termin für die Wiedereröffnung der Pirmasenser Straße von Ende Mai auf die erste Juniwoche verschoben worden. Nun soll es in der dritten Juniwoche so weit sein.

Wer seit Baubeginn im Mai 2025 aus Richtung Sickinger Höhe und Oberauerbach auf die Autobahn fahren wollte, musste erst durch Niederauerbach an den Hofenfels-Kreisel und dann vorm Bahnhaltepunkt Rosengarten auf die Brücke in Richtung Bahneinschnitt fahren. Es kam immer wieder zu Verkehrsbehinderungen.