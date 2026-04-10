Die Pirmasenser Straße in Niederauerbach ist seit Sommer 2025 voll gesperrt. Übernächste Woche soll der zweite Abschnitt fertig sein.

Die Pirmasenser Straße wird von der Abzweigung in die Scheiderbergstraße bis zur Ampelkreuzung am Dorndorf in drei Abschnitten ausgebaut. Derzeit ist der zweite Abschnitt an der Reihe. Er reicht vom Parkplatz des Gasthauses Sutter bis zur Abzweigung in die Contwigerhangstraße. Der Schotter ist eingebaut, die Randsteine sind gesetzt. Die Gehwege müssen noch gepflastert und die Straße asphaltiert werden. Das soll übernächste Woche geschehen, teilte Stadtsprecher Jens John auf Anfrage mit: „Nach aktuellem Bauzeitenplan ist vorgesehen, den Asphalt im zweiten Bauabschnitt am 20. und 21. April einzubauen.“ Danach kommt das Stück bis zur Ampelkreuzung an die Reihe.

Vor einem Monat hieß es noch, der zweite Abschnitt werde Anfang April fertig. Das das nicht klappte, habe am Wetter gelegen: „Aufgrund einer erhöhten Anzahl an Regentagen kam es zu Verzögerungen auf der Baustelle. Diese haben sich auch auf die Arbeiten der Subunternehmer ausgewirkt, da alle parallel ihre eigenen Bauabschnitte fertigstellen müssen.“ Die Stadt hält dennoch daran fest, dass die Straße Ende Mai komplett fertig ist und dann freigegeben wird: „Nach derzeitigem Stand der Bauzeitenplanung wird die Straße in der ersten Juniwoche wieder vollständig freigegeben“, schreibt Jens John. Voraussetzung sei jedoch, dass keine weiteren Schlechtwettertage auftreten.

Solange die Straße gesperrt ist, kommt man von Niederauerbach nicht auf direktem Weg nach Contwig oder an die Fasanerie, ans Outlet und auf die Autobahn. Wer aus Richtung Sickinger Höhe und Oberauerbach kommt, muss erst durch Niederauerbach an den Hofenfelskreisel und dann vorm Bahnhaltepunkt Rosengarten auf die Brücke in Richtung Bahneinschnitt fahren.