Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab Mittwoch bekommen die Bewohner und Mitarbeiter der Zweibrücker Seniorenheime die zweite Impfung gegen das Coronavirus. Beginn ist im Wichernhaus. Im Impfzentrum in der ehemaligen Kaufhalle startet die Zweitimpfung am kommenden Montag. Darüber informierte Impfkoordinator Matthias Freyler

Beim zweiten Impfen werde in der gleichen Reihenfolge vorgegangen wie bei der ersten. Das heißt, nach dem Wichernhaus und dem DRK-Gästehaus in Mörsbach sind das Awo-Heim in der Saarlandstraße