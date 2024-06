Trotz etlicher Niederlagen hatte sich die elfstündige Busfahrt, zusammen mit den Badenern, gelohnt. Gerade die Debütanten haben viel Erfahrung gewonnen.

In Berlin erreichten die Prellballer des Pfälzer Turnerbundes beim Deutschlandpokal am Wochenende den siebten Platz unter acht teilnehmenden Landesverbänden. Die Mannschaften der jeweiligen Altersklassen bestanden diesmal aus 14 Spielern des TV Rieschweiler, einem Spieler aus Offenbach und drei Akteuren des Badischen Turnverbandes.

Die „Auswärtigen“ traten gemeinsam mit den Pfälzern und einer Sondergenehmigung in der Schülerklasse elf bis 14 Jahre und der männlichen Jugend 15 bis 18 Jahre an. Wie erwartet konnte die neu zusammengestellte männliche Jugend keines der Spiele gewinnen. Am ersten Tag verlor das Team gegen Berlin (33:49), gegen Bremen (33:48), gegen Niedersachsen mit (38:41), gegen Baden (31:39), gegen Schwaben (29:38) und gegen Westfalen (35:41). Am zweiten Tag mit den Platzierungsspielen unterlag das Team dann im ersten Spiel unglücklich gegen Niedersachsen mit 38:39. Auch gegen Berlin (32:43) gelang erneut kein Sieg. Glücklicherweise stellte sich die Verletzung von Kapitän Jason Deck nach dem Spiel als nicht schlimm heraus, er konnte nach einer kurzen Untersuchung im Krankenhaus mit nach Hause fahren.

Weibliche Jugend mit Fans im Rücken auf Rang fünf

Die Pfalzspielerinnen der weiblichen Jugend 15 bis 18 Jahre erreichten einen sehr guten fünften Platz. Das Dreier-Team verlor gegen Niedersachsen (20:38) und Baden (24:33). Im letzten Spiel der Vorrunde steigerte sich die Mannschaft und besiegte das Rheinland deutlich mit 40:13. Am zweiten Tag musste die Mannschaft eine unglückliche 29:30-Niederlage gegen den späteren Dritten aus Niedersachsen hinnehmen. Im Spiel gegen den Bremer Landesverband ging es abschließend um Platz fünf. Obwohl die Mannschaft um Kapitänin Hanna Roos eine gute Leistung zeigte, lag sie zur Halbzeit mit 13:19 zurück. Mit Unterstützung der Fans und Spieler der anderen Pfälzer Teams steigerte sich die Mannschaft noch mal: Am Ende wurde ein 32:30-Sieg bejubelt.

Die Schülerinnen (elf bis 14 Jahre) die alle ihr Debüt beim Deutschlandpokal gaben und mit einem Durchschnittsalter von elf Jahren das jüngste Team im Teilnehmerfeld stellten, gewannen kein Spiel. Gegen die Teams aus Niedersachsen (24:50) und Baden (22:47) sowie das Rheinland (25:29) machte sich die Unerfahrenheit und körperliche Unterlegenheit deutlich bemerkbar. Bei den Spielen um Platz sieben unterlag die Mannschaft zweimal gegen Schwaben mit 25:43 und 21:49. Das junge Team hat dennoch viel dazugelernt.

Gleiches gilt für die männliche Jugend (elf bis 14 Jahre), ebenfalls jüngstes Team dieser Altersklasse. Nach Niederlagen gegen Bremen (20:41), Baden (26:46), Schwaben (23:38), Berlin (32:41) und Niedersachsen (21:47) in der Vorrunde hieß das Motto auch am zweiten Tag, Erfahrung für die Zukunft sammeln. In den beiden Platzierungsspielen unterlag die Pfalz da gegen Niedersachsen (17:47) und Berlin (24:36).