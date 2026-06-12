Angela Mauß ist nun kommissarische Leiterin der Zweibrücker Pestalozzi-Grundschule am unteren Himmelsberg.

Die bisherige Konrektorin leitet die Schule schon seit vergangenen Sommer übergangsweise. Sie übernahm damals die Aufgabe von Schulleiterin Sabine Theobald. Sie hatte die Pestalozzi-Grundschule seit 2008 geleitet und zu den Sommerferien 2025 verlassen, weil sie als Leiterin zur Grundschule in Lemberg wechselte.

Am Donnerstag wurde sie von der Leitenden Schulrätin Claudia Sahner offiziell zur kommissarischen Schulleiterin ernannt. „Kommissarisch deshalb, weil es eine einjährige Bewährungsphase gibt – nach dieser gibt es einen Amtswechsel und das ,Kommissarische’ fällt weg“, erläuterte Mauß auf Nachfrage. Von Sahner erhielt sie eine Bonbonniere aus Glas – als Speicher für Nervennahrung.

An vielen Stellen aktiv

Sahner zufolge arbeitet Mauß seit 2008 an der Pestalozzi-Grundschule. Hier wurde sie als Lehramtsanwärterin ausgebildet, war seit 2009 als Lehrerin und seit 2016 als Konrektorin (stellvertretende Schulleiterin) tätig. Zudem arbeite sie in Steuerungsteams und der Ausbildung von Lehrkräften mit. Laut der Zweibrücker Beigeordneten Christina Rauch engagiert sich Mauß zudem in städtischen Gremien wie beispielsweise dem Schulträgerausschuss. Zudem habe sie mit ihrem Kollegium etliche Auszeichnungen und Preise für ihre pädagogische Arbeit gewonnen.

Mauß ist 44 Jahre alt, verheiratet, Mutter von drei Kindern und wohnt in Zweibrücken. Die Pestalozzi-Grundschule besuchen rund 240 Schüler in 13 Klassen. Unterrichtet werden sie dabei von rund 20 Lehrerinnen und Lehrern.