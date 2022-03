Nach fünf Jahren im grün-weißen Dress wird Mannschaftskapitän Patrick Lienhard im Sommer den FC 08 Homburg verlassen. Der 29-Jährige schließt sich ab Juli dem SC Freiburg II in der Dritten Liga an. Wie der FCH mitteilt, hatte Lienhard beim SC Freiburg seine Karriere begonnen. Er hatte dort bis 2013 sämtliche Jugendmannschaften bis zur U23 durchlaufen. Im Juli 2017 kam der Mittelfeldstratege von Eintracht Trier nach Homburg. Dort bestritt er 118 Pflichtspiele für die Grün-Weißen. Der SC Freiburg soll Lienhard in Aussicht gestellt haben, dort nach seiner aktiven Karriere langfristig in anderen Funktionen im Verein tätig zu bleiben.

Dagegen hat der FCH seinen Vertrag mit Tim Stegerer um ein weiteres Jahr bis Juni 2023 verlängert. Der heute 33-Jährige war im Sommer 2014 vom 1. FC Saarbrücken zum FCH gekommen. Dort bestritt er bislang 258 Pflichtspiele für die Grün-Weißen und ist somit der Spieler, der aktuell mit Abstand am längsten das Homburger Trikot trägt.