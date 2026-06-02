Zwei Unbekannte sind am Montagvormittag in ein Haus in der Bliestalstraße in Bliesmengen-Bolchen (Mandelbachtal) eingebrochen und haben Bargeld sowie Modeschmuck gestohlen. Wie die Polizei berichtet, sind die Diebe von den Hausbewohnern überrascht worden. Die Täter seien daraufhin zu Fuß geflüchtet. Nach Angaben der Polizei war einer der Täter eine Frau im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Sie soll schwarze, zum Dutt gebundene Haare haben, korpulent sein und eine blaue Jeanshose, ein weißes Oberteil, eine schwarze Handtasche und weiße Schuhe getragen haben. Der zweite Täter soll ein Mann zwischen 16 und 20 Jahren gewesen sein, der schlank, schwarzhaarig, einen grünen Jogginganzug und schwarze Turnschuhe getragen haben soll. Beide Personen hatten laut Polizei „einen südosteuropäischen Phänotyp“. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Homburg zu melden, Telefon 06841 1060, E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de.